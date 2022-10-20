Сын Трампа высмеял «особые способности» Зеленского выпрашивать деньги у Запада

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в своём Telegram мем о способностях украинского лидера Владимира Зеленского выпрашивать деньги.

На фото изображён Зеленский в футболке в стиле милитари.

«За прошлый месяц я заработал $40 млрд, работая из дома! Узнай как!» — говорится в подписи к фото.

Предположительно, Трамп-младший указал на частые обращения украинского президента к Западу с просьбой о кредитах на закупку вооружения для Украины.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, американский лидер Джо Байден заявил Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский президент продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь.

Телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон негативно высказался о президенте Украины на фоне его просьб о предоставлении материальной помощи.

Впоследствии Зеленский во время обращения в ПАСЕ заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны.