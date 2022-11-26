19FortyFive: Россия готовится к возможному конфликту в Арктике
- РИА Новости
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«В последние годы Москва более чем ясно дала понять, что считает этот регион своим, и наращивает своё военное присутствие», — отмечает автор.
Сучиу приводит в пример расширение авиабазы Нагурское, известной как Трилистник, которая служит «коммуникационным форпостом между материковой частью Евразии и Северным полюсом».
Также журналист отмечает, что с территории базы совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ-31, а в перспективе там могут появиться и боевые машины «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».
Вместе с этим Сучиу пишет, что пока неясно, когда подобная техника сможет быть отправлена в Арктику.
В декабре 2020 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в следующие десятилетия будет прирастать Арктикой и северными территориями.
Он также отметил, что практически все направления безопасности России сконцентрированы в Арктике.