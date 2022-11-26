ЕК выделит €2 млн на «поддержку» гражданского общества в Монголии

Еврокомиссия намерена выделить €2 млн на «поддержку» организаций гражданского общества в Монголии. Для реализации этого проекта ЕК объявила конкурс предложений от заинтересованных сторон. Как следует из документа, с которым ознакомился RT, особое внимание в рамках этой инициативы планируется уделить монгольской молодёжи.

«Глобальная цель данного объявления о приёме предложений — укрепить организации гражданского общества в Монголии в качестве независимых и самостоятельных субъектов надлежащего управления и развития, способствовать инклюзивности, опоре на участие и расширению возможностей независимого гражданского общества и демократического пространства в партнёрских странах», — говорится в описании.

Одна из основных задач проекта предполагает работу с молодёжью Монголии. В частности, исполнителям предстоит содействовать наращиванию потенциала и подготовке молодёжных структур и организаций гражданского общества, работающих над вовлечённостью молодых граждан. Кроме того, проект должен способствовать активному участию молодых людей «в процессах принятия решений на всех уровнях».

Еврокомиссия готова предоставить на эти цели до €2 млн.

В документе ЕК отмечается, что организации гражданского общества «играют критически важную роль в обеспечении прав человека, верховенства права, подотчётности, демократии, мира и стабильности» в партнёрских для Евросоюза странах.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, подобные инициативы являются инструментом «мягкой силы» Брюсселя.

«Если выделяются €2 млн на «поддержку» организаций гражданского общества, значит, эти структуры будут достаточно жёстко следовать заданному вектору. Участие молодёжи, экспертного сообщества направлено на то, чтобы создать условия, при которых политика ЕС и евроатлантические ценности Запада будут преобладать в Монголии. Геополитическая цель этой деятельности — попытка в нашем подбрюшье создать истеблишмент, который будет транслировать заданный Западом курс», — сказал политолог.

Данюк пояснил, что Монголия находится в стратегически важном регионе и имеет тесные связи с Россией и Китаем.

Ранее США объявили о намерении оказать содействие государствам-партнёрам, в число которых входит и Монголия, в вопросе усиления действия антироссийских санкций.