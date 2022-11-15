Россия обсудила с Монголией возможность наращивания экспорта электроэнергии в республику

В Минэнерго России заявили, что министры энергетики России и Монголии Николай Шульгинов и Баттогтох Чойжилсурэн обсудили возможность увеличения поставок электроэнергии в Монголию.

«Министры обсудили возможность увеличения объёма поставок электроэнергии из России в Монголию в зимний период, а также необходимость координации работ по ремонтным программам для стабильности этих поставок», — уточнили в ведомстве.

Также стороны рассмотрели возможность дальнейшего сотрудничества в сфере электроэнергетики, в частности связанные с модернизацией ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

Ранее глава Минэнерго заявил, что Россия справляется с энергетическими санкциями Запада.