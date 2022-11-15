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Товарооборот России и Монголии по итогам года может достичь $2 млрд

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Товарооборот между Россией и Монголией по итогам 2022 года достигнет $2 млрд, это станет историческим максимумом, сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко во время заседания российско-монгольской межправительственной комиссии.
Товарооборот России и Монголии по итогам года может достичь $2 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

«Ожидаем, что по итогам года он достигнет исторического максимума, превысив $2 млрд», — цитирует её ТАСС.

Министры энергетики России и Монголии Николай Шульгинов и Баттогтох Чойжилсурэн ранее обсудили возможность увеличения поставок электроэнергии в Монголию.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ отмечал, что страна ожидает начала строительства через свою территорию магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» в 2024 году.

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