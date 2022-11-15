Товарооборот России и Монголии по итогам года может достичь $2 млрд
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«Ожидаем, что по итогам года он достигнет исторического максимума, превысив $2 млрд», — цитирует её ТАСС.
Министры энергетики России и Монголии Николай Шульгинов и Баттогтох Чойжилсурэн ранее обсудили возможность увеличения поставок электроэнергии в Монголию.
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ отмечал, что страна ожидает начала строительства через свою территорию магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» в 2024 году.