Премьер Монголии заявил, что ожидает начала строительства «Силы Сибири — 2» в 2024 году
«Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», — цитирует его РИА Новости.
По словам политика, окончательный маршрут трубопровода через Монголию ещё находится на стадии обсуждения.
Ранее «Газпром» сообщил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между российской компанией и CNPC.
При этом объём экспорта «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в первом полугодии 2022 года сократился на 31%.