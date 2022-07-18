Премьер Монголии заявил, что ожидает начала строительства «Силы Сибири — 2» в 2024 году

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Монголия ожидает начала строительства через территорию страны магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» в 2024 году, заявил газете Financial Times премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

«Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, окончательный маршрут трубопровода через Монголию ещё находится на стадии обсуждения.

Ранее «Газпром» сообщил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между российской компанией и CNPC.

При этом объём экспорта «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в первом полугодии 2022 года сократился на 31%.

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