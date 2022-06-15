«Газпром» сообщил о росте экспорта газа в Китай по «Силе Сибири»

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«Газпром» сообщил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между российской компанией и CNPC.
«Газпром» сообщил о росте экспорта газа в Китай по «Силе Сибири»
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».

Вместе с этим экспорт в страны дальнего зарубежья составил 65,6 млрд куб. м — на 28,9% (26,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

Также компания сообщила, что запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 26,2 млрд куб. м.

Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать ещё около 37 млрд куб. м газа.

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