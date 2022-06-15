«Газпром»: запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 26,2 млрд кубометров

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По данным на 13 июня, запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 26,2 млрд куб. м. Об этом сообщил «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.
«Газпром»: запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 26,2 млрд кубометров
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«По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 13 июня запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 26,2 млрд куб. м», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным «Газпрома», для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать ещё около 37 млрд кубометров газа.

Вместе с этим для достижения уровня начала сезона отбора 2019/20 года европейским компаниям нужно закачать в хранилища 46,2 млрд куб. м, сообщила компания.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа столкнётся с ощутимыми последствиями следующей зимой, если лишит себя запасов в подземных хранилищах газа.

Как отмечали в «Газпроме», перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме — это будет оказывать сильное влияние на стоимость газа на рынке.

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