Узнать больше

Гатилов: международные организации игнорируют ноты России о расстреле пленных боевиками ВСУ

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что международные организации пока игнорируют российские обращения в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных.
Гатилов: международные организации игнорируют ноты России о расстреле пленных боевиками ВСУ
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«Будем ждать, как они расценят наши обращения, наши ноты, которые мы им направили. Пока что никакой реакции мы не получили», — цитирует его ТАСС.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

В посольстве России в Соединённых Штатах заявили, что власти США, покрывая преступления Киева, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить