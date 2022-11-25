Гатилов: международные организации игнорируют ноты России о расстреле пленных боевиками ВСУ
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«Будем ждать, как они расценят наши обращения, наши ноты, которые мы им направили. Пока что никакой реакции мы не получили», — цитирует его ТАСС.
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.
В посольстве России в Соединённых Штатах заявили, что власти США, покрывая преступления Киева, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине.