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Ульянов: Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос о международном мониторинге защитной зоны ЗАЭС

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Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос международного мониторинга соблюдения договорённостей по защитной зоне около Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договорённостей», — цитирует РИА Новости Ульянова.

По его словам, мониторинг должен быть эффективен, в противном случае декларация останется пустой бумагой.

Он отметил, что данный вопрос обсуждается российской стороной с секретариатом МАГАТЭ.

Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.

Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.

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