Ульянов: Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос о международном мониторинге защитной зоны ЗАЭС
«В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договорённостей», — цитирует РИА Новости Ульянова.
По его словам, мониторинг должен быть эффективен, в противном случае декларация останется пустой бумагой.
Он отметил, что данный вопрос обсуждается российской стороной с секретариатом МАГАТЭ.
Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.
Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.