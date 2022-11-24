Узнать больше

Рябков подтвердил, что страны Запада участвуют в переговорах о Запорожской АЭС

Короткая ссылка
Западные страны тоже участвуют в консультациях по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков подтвердил, что страны Запада участвуют в переговорах о Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Он рассказал, что Россия продолжает консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, а руководство секретариата МАГАТЭ отдаёт себе отчёт в «сложности и остроте данного момента».

«Помимо контактов с Киевом, руководство секретариата ведёт диалог также с руководством нескольких западных стран», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.

Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить