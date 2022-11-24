Рябков подтвердил, что страны Запада участвуют в переговорах о Запорожской АЭС

Западные страны тоже участвуют в консультациях по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он рассказал, что Россия продолжает консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, а руководство секретариата МАГАТЭ отдаёт себе отчёт в «сложности и остроте данного момента».

«Помимо контактов с Киевом, руководство секретариата ведёт диалог также с руководством нескольких западных стран», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.

Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.