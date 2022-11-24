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Глава Минфина Британии призвал снизить энергопотребление, чтобы «избежать шантажа Путина»

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Глава Минфина Британии Джереми Хант заявил, что британцам придётся сократить потребление энергии на 15%, чтобы «Путин не мог шантажировать» королевство в вопросах энергетики.
Глава Минфина Британии призвал снизить энергопотребление, чтобы «избежать шантажа Путина»
  • AP
  • © Kin Cheung

Слова Ханта приводит The Mirror.

По его мнению, британцам «придётся подумать, как сократить потребление энергии».

«Потому что наша национальная миссия состоит в том, чтобы убедиться, что Путин не может нас шантажировать, срывая международные поставки энергоресурсов», — сказал британский чиновник.

Он добавил, что, если население сократит потребление энергии на 15%, оно сможет экономить £500 в год на счетах.

Ранее Хант выразил мнение, что Россия виновата в наступлении рецессии в экономике королевства.

Джереми Хант также предупредил жителей страны о повышении налогов, которые коснутся прежде всего состоятельных британцев.

Глава Банка Англии Эндрю Бейн признал, что для Британии нет способов безболезненно выйти из кризиса.

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