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Евродепутат Мариани: резолюция о терроризме толкает Европу к войне с Россией

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Путём принятия резолюции о признании России «страной — спонсором терроризма», Европарламент толкает Европу к войне с Россией, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, ЕС исчерпал все свои средства в данном конфликте.

«И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к «Талибану»* в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Что нам остаётся после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остаётся война», — цитирует РИА Новости обращение Мариани, размещённое в его Twitter.

По его словам, именно к этому Европу подталкивают инициаторы данной резолюции.

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и массового убийства российских военнопленных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

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