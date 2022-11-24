Вице-спикер сейма Польши подверг критике назначение Мельника в МИД Украины
«Выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это удар по сердцу волынских семей, это также пощёчина всем полякам», — приводит издание DoRzeczy слова Згожельского в эфире телеканала TVP1.
Он отметил, что польские власти должны официально назвать назначение Мельника «провокацией».
Вице-спикер добавил, что польско-украинские отношения должны основываться на правде, а не на идеологии.
Ранее сообщалось, что Андрея Мельника, известного скандальными заявлениями и оскорблениями немецких политиков, назначили замглавы МИД Украины.
Во время своей работы в ФРГ Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.
Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».