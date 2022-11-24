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Вице-спикер сейма Польши подверг критике назначение Мельника в МИД Украины

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Выдвижение Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины является пощёчиной всем полякам, заявил вице-спикер сейма Польши Петр Згожельский.

«Выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это удар по сердцу волынских семей, это также пощёчина всем полякам», — приводит издание DoRzeczy слова Згожельского в эфире телеканала TVP1.

Он отметил, что польские власти должны официально назвать назначение Мельника «провокацией».

Вице-спикер добавил, что польско-украинские отношения должны основываться на правде, а не на идеологии.

Ранее сообщалось, что Андрея Мельника, известного скандальными заявлениями и оскорблениями немецких политиков, назначили замглавы МИД Украины.

Во время своей работы в ФРГ Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».

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