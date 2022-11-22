Министр обороны Польши назвал плохим решение назначить Мельника замглавы МИД Украины

Вице-премьер — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал плохим решение назначить экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника на пост замглавы украинского МИД.

Об этом Блащак сказал в эфире Польского радио.

«На мой взгляд, это плохое решение», — цитирует его РИА Новости.

Блащак добавил, что в беседе с новым главой диппредставительства Украины в Польше Василием Зварычем он затрагивал тему высказываний Мельника.

Ранее сообщалось, что Андрея Мельника, известного скандальными заявлениями и оскорблениями немецких политиков, назначили замглавы МИД Украины.

Во время своей работы в ФРГ Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».