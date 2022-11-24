Россия ждёт от международного сообщества оценок свидетельств пыток российских пленных

Россия ожидает, что международное сообщество предоставит принципиальные оценки пыткам и казням российских пленных боевиками ВСУ, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

По его словам, фиксируется всё больше свидетельств пыток и истязаний со стороны украинских военных.

Он отметил, что вернувшиеся из плена бойцы ДНР рассказывают о казнях пленных боевиками «Правого сектора»*.

«Мы ожидаем и от международного сообщества, и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права», — цитирует ТАСС Небензю.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает.

Он добавил, что сведения о казни российских пленных бойцами ВСУ необходимо расследовать.

В сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).