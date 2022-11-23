МИД России: ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военнопленных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военнопленных на Украине.

«В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии. Так больше быть не должно!» — заявила она.

В своём Telegram-канале она предложила представителям секретариата ООН либо заявить, что они выступают «за всё хорошее против всего плохого», либо начать подходить к оценкам событий объективно и беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает.

Он добавил, что сведения о казни российских пленных бойцами ВСУ необходимо расследовать.

В сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.