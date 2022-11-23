Узнать больше

МИД России: ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военнопленных

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военнопленных на Украине.
МИД России: ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военнопленных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии. Так больше быть не должно!» — заявила она. 

В своём Telegram-канале она предложила представителям секретариата ООН либо заявить, что они выступают «за всё хорошее против всего плохого», либо начать подходить к оценкам событий объективно и беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает.

Он добавил, что сведения о казни российских пленных бойцами ВСУ необходимо расследовать.

В сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить