Кремль: Путин на совете ОДКБ кратко информировал коллег о спецоперации на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита, — они общались в разных форматах — о том, что происходит в контексте специальной военной операции», — заявил Песков.
Песков также выразил уверенность, что успешное завершение специальной военной операции на Украине не вызывает сомнений.
Ранее Путин заявил, что главной целью спецоперации на Украине была помощь Донбассу.
В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются.