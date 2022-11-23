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Кремль: Путин на совете ОДКБ кратко информировал коллег о спецоперации на Украине

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Президент России Владимир Путин на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Ереване кратко проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции на Украине.
Кремль: Путин на совете ОДКБ кратко информировал коллег о спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита, — они общались в разных форматах — о том, что происходит в контексте специальной военной операции», — заявил Песков.

Песков также выразил уверенность, что успешное завершение специальной военной операции на Украине не вызывает сомнений.

Ранее Путин заявил, что главной целью спецоперации на Украине была помощь Донбассу.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются.

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