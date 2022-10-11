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Лавров заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются.
Лавров заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

Он отметил, что президент России Владимир Путин «эти задачи обозначил, они не меняются». По его словам, цели спецоперации будут достигнуты.

«Украина не должна быть террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан», — сказал Лавров.

Утром 10 октября президент России заявил, что по объектам украинской инфраструктуры был нанесён массированный удар высокоточным оружием.

Армия России 11 октября продолжила нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

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