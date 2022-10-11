Лавров заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются
- AP
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Он отметил, что президент России Владимир Путин «эти задачи обозначил, они не меняются». По его словам, цели спецоперации будут достигнуты.
«Украина не должна быть террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан», — сказал Лавров.
Утром 10 октября президент России заявил, что по объектам украинской инфраструктуры был нанесён массированный удар высокоточным оружием.
Армия России 11 октября продолжила нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины.