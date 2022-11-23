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RTV: более 5 тысяч сербов собрались на акцию протеста в самопровозглашённом Косове

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В посёлке Горне-Кусце на юго-востоке самопровозглашённого Косова более 5 тыс. косовских сербов приняли участие в мирной акции протеста против спорных мер Приштины, сообщает портал RTV Plus.
RTV: более 5 тысяч сербов собрались на акцию протеста в самопровозглашённом Косове
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Как пишет РИА Новости, главы нескольких муниципалитетов потребовали от косовских властей прекратить давление на сербов, проживающих на территории республики.

21 ноября Белград и Приштина не достигли никаких договорённостей на переговорах, которые прошли в Брюсселе.

Как отметил президент Сербии Александр Вучич, ситуация в непризнанном Косове — на грани столкновений, а власти самопровозглашённой республики приняли решение об отправке спецназа МВД на населённый сербами север края.

Сообщалось, что 22 ноября премьер Косова Альбин Курти отложил введение штрафов за сербские номера на 48 часов по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховени.

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