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Лукашенко: в НАТО осваивают потенциальный театр боевых действий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал наращивание военного присутствия НАТО у западных границ ОДКБ освоением потенциального театра боевых действий.
Лукашенко: в НАТО осваивают потенциальный театр боевых действий
  • РИА Новости

«Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и её союзников... Запад продолжает перебрасывать на восточный фланг НАТО войска, вооружения и военную технику... Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий?» — цитирует его БЕЛТА.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует усилить свою роль в Арктике с учётом активизации политики России и Китая в Арктическом регионе.

При этом Корчунов подчёркивал, что сотрудничество России и Китая в Арктике носит невоенный характер.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что действия НАТО могут спровоцировать военные инциденты в Арктике.

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