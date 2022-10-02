МИД России: действия НАТО могут спровоцировать военные инциденты в Арктике

Действия Североатлантического альянса могут спровоцировать инциденты военного характера в Арктическом регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Тенденция в условиях отсутствия диалога с участием всех арктических государств, естественно, повышает степень конфликтности и может спровоцировать в регионе инциденты военного характера», — заявил Корчунов в интервью ТАСС.

Он отметил, что в качестве предлога для наращивания присутствия альянса в Арктике НАТО использует даже экономическое сотрудничество России с неарктическими странами, например, с Китаем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует усилить свою роль в Арктике с учётом активизации политики России и Китая в Арктическом регионе.

При этом Корчунов подчёркивал, что сотрудничество России и Китая в Арктике носит невоенный характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия негативно воспринимает заявления Столтенберга о планах по наращиванию присутствия альянса в Арктическом регионе, так как Арктика — зона российской экономической и хозяйственной деятельности.