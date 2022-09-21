МИД России заявил о мирном характере сотрудничества с Китаем в Арктике

Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что сотрудничество России и Китая в Арктике носит невоенный характер, а заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга несостоятельны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Взаимодействие России и Китая в Арктике носит сугубо мирный, невоенный характер. Речь прежде всего идёт о взаимодействии в экономической, инвестиционной, научно-технической, научной, образовательной областях. Вовлечение военного альянса в вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества других стран вызывает серьёзную озабоченность и создаёт риски для устойчивого развития региона», — сказал Корчунов.

Он отметил, что объёмы инвестиционного сотрудничества Китая с другими арктическими странами, включая США, Канаду и Данию, «по ряду направлений превышают показатели его кооперации с Россией в Арктике. Это ещё раз подтверждает несостоятельность упомянутых утверждений генсека НАТО».

Дипломат также сообщил, что военное присутствие Великобритании в Арктике носит провокационный характер и усиливает там военную напряжённость.