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МИД России заявил о мирном характере сотрудничества с Китаем в Арктике

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Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что сотрудничество России и Китая в Арктике носит невоенный характер, а заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга несостоятельны.
МИД России заявил о мирном характере сотрудничества с Китаем в Арктике
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«Взаимодействие России и Китая в Арктике носит сугубо мирный, невоенный характер. Речь прежде всего идёт о взаимодействии в экономической, инвестиционной, научно-технической, научной, образовательной областях. Вовлечение военного альянса в вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества других стран вызывает серьёзную озабоченность и создаёт риски для устойчивого развития региона», — сказал Корчунов. 

Он отметил, что объёмы инвестиционного сотрудничества Китая с другими арктическими странами, включая США, Канаду и Данию, «по ряду направлений превышают показатели его кооперации с Россией в Арктике. Это ещё раз подтверждает несостоятельность упомянутых утверждений генсека НАТО».

Дипломат также сообщил, что военное присутствие Великобритании в Арктике носит провокационный характер и усиливает там военную напряжённость.

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