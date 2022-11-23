АР: в штате Нью-Йорк ввели ограничения на добычу криптовалюты

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул во вторник подписала закон, ограничивающий добычу криптовалюты с использованием электричества из неэкологичных источников.

Как отмечает Associated Press, соответствующий закон стал первым подобным в истории США.

Его принятие обосновали ростом внимания к индустрии на фоне краха криптобиржи FTX.

Согласно документу, в штате устанавливают двухлетний мораторий на выдачу новых и продление уже выданных разрешений на использование генерируемой из невозобновляемых источников энергии, задействованной по алгоритму proof of work.

11 ноября в Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.

Отмечается, что биржа потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах.

Соучредитель биржи, экс-гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере $16 млрд.