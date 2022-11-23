АР: в штате Нью-Йорк ввели ограничения на добычу криптовалюты
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Как отмечает Associated Press, соответствующий закон стал первым подобным в истории США.
Его принятие обосновали ростом внимания к индустрии на фоне краха криптобиржи FTX.
Согласно документу, в штате устанавливают двухлетний мораторий на выдачу новых и продление уже выданных разрешений на использование генерируемой из невозобновляемых источников энергии, задействованной по алгоритму proof of work.
11 ноября в Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.
Отмечается, что биржа потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах.
Соучредитель биржи, экс-гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере $16 млрд.