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АР: в штате Нью-Йорк ввели ограничения на добычу криптовалюты

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Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул во вторник подписала закон, ограничивающий добычу криптовалюты с использованием электричества из неэкологичных источников.
АР: в штате Нью-Йорк ввели ограничения на добычу криптовалюты
  • Gettyimages.ru

Как отмечает Associated Press, соответствующий закон стал первым подобным в истории США.

Его принятие обосновали ростом внимания к индустрии на фоне краха криптобиржи FTX.

Согласно документу, в штате устанавливают двухлетний мораторий на выдачу новых и продление уже выданных разрешений на использование генерируемой из невозобновляемых источников энергии, задействованной по алгоритму proof of work.

11 ноября в Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.

Отмечается, что биржа потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах.

Соучредитель биржи, экс-гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере $16 млрд.

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