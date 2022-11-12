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Соучредитель криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид потерял состояние в размере $16 млрд

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Соучредитель, экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере $16 млрд.
Соучредитель криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид потерял состояние в размере $16 млрд
  • Gettyimages.ru

«Всё состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее $16 млрд, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории», — говорится в сообщении Bloomberg.

11 ноября в Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.

В апреле криптобиржа Binance сообщила о решении ограничить доступ к своим услугам пользователям из России, у которых имеются активы в размере более €10 тыс.

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