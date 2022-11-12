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Bloomberg: криптобиржа FTX потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах

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Иностранная криптобиржа FTX, ранее сообщившая о своём банкротстве, потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах.
Bloomberg: криптобиржа FTX потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах
  • Gettyimages.ru

«Обанкротившаяся биржа цифровых активов FTX Сэма Бэнкмана-Фрида столкнулась с таинственным оттоком токенов на сумму около $662 млн за последние 24 часа», — сообщает Bloomberg.

По данным агентства, юрисконсульт FTX Райн Миллер отметил аномальное движение средств с кошельков. По его словам, биржа начала перемещать активы на не подключённые к интернету кошельки для сокращения ущерба от несанкционированных переводов.

«Аналитическая компания Nansen, которая оценила вывод средств в $662 млн, сообщила, что средства выводятся как с международных, так и с американских бирж FTX», — отметили в Bloomberg.

11 ноября в Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.

Соучредитель, экс-гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере $16 млрд.

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