Илон Маск обвинил AP в распространении лжи об упавших в Польше ракетах

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил Associated Press в распространении фейков об упавших на территорию Польши ракетах.

Об этом он заявил в ходе дискуссии о блокировке пользователей с левыми взглядами. По словам Маска, он не блокировал даже те аккаунты, которые «извергают абсолютную ложь».

«Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчётом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьёзные последствия для эскалации войны», — написал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

По данным The Washington Post со ссылкой на источники, Associated Press уволило журналиста Джеймса Лапорту, который написал статью о том, что упавшие в Польше ракеты якобы принадлежали России.