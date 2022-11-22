WSJ: сенаторы США просят Белый дом передать Украине ударные беспилотники

Американские сенаторы просят власти США поставить на Украину разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что группа из 16 сенаторов направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором, в частности, отметила, что «долгосрочная выгода передачи MQ-1C существенна».

Поставки Киеву БПЛА «обладают потенциалом» изменить стратегический ход конфликта в пользу Украины, заключается в письме.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не намерены втягиваться напрямую в украинский конфликт.

Он обратил внимание, что Вашингтон не передаёт Киеву ракеты дальнего радиуса.

Военный эксперт Дакота Вуд отметил, что поставки оружия на Украину снизили обороноспособность Соединённых Штатов, на восполнение резервов уйдут годы.