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Newsweek: конфликт на Украине может привести к ядерной войне между США и Россией

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Продолжительный кризис на Украине может привести к ядерной войне между Соединёнными Штатами и Россией, считает американский журналист Джонатан Тобин.
Newsweek: конфликт на Украине может привести к ядерной войне между США и Россией
  • AP
  • © LIBKOS

Такое мнение Тобин выразил в статье для издания Newsweek.

Он призвал к проведению более рациональной американской политики на украинском направлении.

«Такой подход будет направлен на устранение вероятности конфликта с ядерной державой, которая не представляет обычной угрозы для Европы», — заключил Тобин.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о возросшем риске распространения ядерного оружия в мире.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Москва и Вашингтон условились воздерживаться от применения ядерного оружия.

16 ноября замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель подтвердил, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.

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