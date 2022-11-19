Пентагон заявил о возросшем риске распространения ядерного оружия в мире

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о возросшем риске распространения ядерного оружия в мире.

Об этом он сказала на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

По его мнению, некоторые государства наблюдают за СВО на Украине и «вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту».

«Это может привести к опасному витку распространения ядерного оружия», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Пентагоне назвали вопрос восстановления иранской ядерной сделки неактуальным.