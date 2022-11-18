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В Пентагоне назвали вопрос восстановления иранской ядерной сделки неактуальным

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Вопрос о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) утратил свою актуальность в ближнесрочной перспективе, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
В Пентагоне назвали вопрос восстановления иранской ядерной сделки неактуальным
  • AP

«Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом», — цитирует его РИА Новости.

Кол также отметил, что на данный момент Тегеран максимально близко подошёл к возможности создания ядерного оружия.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что обвинения в якобы поставках России иранских беспилотников нацелены на то, чтобы закамуфлировать неспособность Запада обеспечить выполнение положений СВПД.

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