В Пентагоне назвали вопрос восстановления иранской ядерной сделки неактуальным

Вопрос о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) утратил свою актуальность в ближнесрочной перспективе, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

«Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом», — цитирует его РИА Новости.

Кол также отметил, что на данный момент Тегеран максимально близко подошёл к возможности создания ядерного оружия.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что обвинения в якобы поставках России иранских беспилотников нацелены на то, чтобы закамуфлировать неспособность Запада обеспечить выполнение положений СВПД.