Эрдоган: Россия и США договорились воздержаться от использования ядерного оружия

Москва и Вашингтон условились воздерживаться от применения ядерного оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«На данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», — цитирует его РИА Новости.

Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель ранее подтвердил, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.

Координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что встреча была направлена на поддержание диалога по вопросам безопасности обеих стран в будущем.