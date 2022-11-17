Эрдоган: Россия и США договорились воздержаться от использования ядерного оружия
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«На данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», — цитирует его РИА Новости.
Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель ранее подтвердил, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.
Координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что встреча была направлена на поддержание диалога по вопросам безопасности обеих стран в будущем.