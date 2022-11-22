Узнать больше

Президент Польши заявил, что не хотел бы эскалации в отношениях с Россией

Короткая ссылка
Президент Польши Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились французским лидером Эммануэлем Макроном, заявил, что не хотел бы эскалации в отношениях с Россией.
Президент Польши заявил, что не хотел бы эскалации в отношениях с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

В начале диалога Дуда рассказал о ситуации вокруг падения ракеты на территории Польши. 

«Поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу», — заявил президент Польши.

16 ноября Дуда сообщил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить