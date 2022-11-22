Президент Польши заявил, что не хотел бы эскалации в отношениях с Россией

Президент Польши Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились французским лидером Эммануэлем Макроном, заявил, что не хотел бы эскалации в отношениях с Россией.

В начале диалога Дуда рассказал о ситуации вокруг падения ракеты на территории Польши.

«Поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу», — заявил президент Польши.

16 ноября Дуда сообщил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.