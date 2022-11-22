Министр обороны Китая: армия КНР способна решительно отстаивать объединение родины
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- © Han Lin/Xinhua
Заявление министра приводит ТАСС.
«Народно-освободительная армия Китая обладает твёрдостью духа, силой, уверенностью и всеми необходимыми возможностями для того, чтобы решительно отстаивать объединение родины», — сказал он.
Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».
В Белом доме при этом пообещали сделать всё возможное, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с материковым Китаем» силовым путём.