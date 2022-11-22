Министр обороны Китая: армия КНР способна решительно отстаивать объединение родины

Армия Китая обладает достаточной силой для того, чтобы обеспечить объединение КНР и Тайваня, заявил китайский министр обороны Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином во время совещания министров обороны стран — членов АСЕАН с диалоговыми партнёрами в Камбодже.

Заявление министра приводит ТАСС.

«Народно-освободительная армия Китая обладает твёрдостью духа, силой, уверенностью и всеми необходимыми возможностями для того, чтобы решительно отстаивать объединение родины», — сказал он.

Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге вернётся «в объятия родины».

В Белом доме при этом пообещали сделать всё возможное, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с материковым Китаем» силовым путём.