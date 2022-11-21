Путин: Россия будет помогать странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия из-за Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона помогает и будет помогать странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия из-за авантюрной политики Запада.

Об этом он сказал на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

«Помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная — без всякого преувеличения, непрофессиональная политика некоторых западных стран», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заяил, что Россия готова на безвозмездной основе поставить беднейшим странам 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца.