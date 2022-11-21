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Глава МАГАТЭ заявил, что был удивлён осведомлённости Путина о ситуации на ЗАЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что был удивлён осведомлённости президента России Владимира Путина о ситуации на Запорожской АЭС.

«Он знает об этом каждую деталь, что меня удивило», — сказал Гросси в интервью телеканалу CBS News.

Он отметил, что российский президент располагает знаниями не только о планировке АЭС, но и о доступе к электроэнергии.

19 октября Гросси заявил, что считает российского лидера Владимира Путина уверенным и знающим человеком.

До этого Путин на встрече с Гросси заявил об излишней политизации атомной деятельности, а также отметил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому и призывает максимально ограничивать распространение военных ядерных технологий.

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