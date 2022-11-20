Эрдоган заявил, что оценил возможные последствия изоляции России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил возможные последствия от изоляции России для европейского сообщества.

«Цена будет бесконечной. И эту цену всё больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — цитирует его РИА Новости.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ранее в ходе выступления в парламенте страны заявил, что насторожен тем, что у Запада так мало прямых контактов с Россией и выступил против изоляции страны.

Глава МИД Франции Катрин Колонна также отметила, что изоляция является «худшей политикой», необходимо сохранение канала для диалога.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что изоляция России существует только в мечтах бывших западных партнёров.