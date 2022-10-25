Премьер Норвегии выступил против изоляции России
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По его словам, в изоляции Москвы нет ничего хорошего.
«Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», — сказал норвежский премьер.
Он добавил, что из-за отсутствия контактов ослабляется возможность достижения мира на Украине, сообщает телекомпания NRK.
Также норвежский премьер назвал текущую политическую ситуацию в мире наиболее сложной со времён Второй мировой войны.
Ранее замглавы МИД Норвегии заявил, что страна продолжит поставки оружия Украине.