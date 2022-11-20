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В МИД России прокомментировали воздушную операцию Турции в Сирии и Ираке

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Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал начало воздушной операции Турции на севере Ирака и Сирии.
В МИД России прокомментировали воздушную операцию Турции в Сирии и Ираке
  • РИА Новости

«Надо разбираться, потому что мы всегда за какие-то переговорные решения, тем более контакты были со всеми вовлечёнными (в урегулирование. — RT) странами, прежде всего с нашими турецкими коллегами», — cказал он ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в страну с саммита G20 на Бали отдал приказ о проведении воздушной операции в Ираке и Сирии.

Источник РИА Новости сообщил о гибели трёх сирийских военных после ударов турецкой авиации по деревням провинции Эль-Хасака на севере Сирии.

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