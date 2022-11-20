РИА Новости: трое сирийских военных погибли после турецких авиаударов

Трое сирийских военных погибли после ударов турецкой авиации по деревням провинции Эль-Хасака на севере Сирии.

«Трое солдат Сирийской арабской армии погибли, несколько получили ранения при ударах турецкой авиации по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке», — заявил источник РИА Новости.

В Минобороны Сирии подтвердили, что среди военнослужащих САР есть погибшие в Эль-Хасеке и Алеппо.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в страну с саммита G20 на Бали отдал приказ о проведении воздушной операции в Ираке и Сирии.