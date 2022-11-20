РИА Новости: трое сирийских военных погибли после турецких авиаударов
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«Трое солдат Сирийской арабской армии погибли, несколько получили ранения при ударах турецкой авиации по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке», — заявил источник РИА Новости.
В Минобороны Сирии подтвердили, что среди военнослужащих САР есть погибшие в Эль-Хасеке и Алеппо.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в страну с саммита G20 на Бали отдал приказ о проведении воздушной операции в Ираке и Сирии.