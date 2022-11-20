Эрдоган отдал приказ о проведении воздушной операции в Сирии и Ираке
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Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.
Глава Минобороны страны Хулуси Акар доложил Эрдогану о ситуации, после чего президент Турции отдал приказ действовать в рамках операции.
Турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака.
Хулуси Акар сообщил об уничтожении штаба, туннелей и складов HGR в результате воздушной операции.