Эрдоган отдал приказ о проведении воздушной операции в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в страну с саммита G20 на Бали отдал приказ о проведении воздушной операции в Ираке и Сирии.

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Об этом сообщает турецкий телеканал TRT. Глава Минобороны страны Хулуси Акар доложил Эрдогану о ситуации, после чего президент Турции отдал приказ действовать в рамках операции. Турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака. Хулуси Акар сообщил об уничтожении штаба, туннелей и складов HGR в результате воздушной операции.