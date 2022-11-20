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Эрдоган отдал приказ о проведении воздушной операции в Сирии и Ираке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в страну с саммита G20 на Бали отдал приказ о проведении воздушной операции в Ираке и Сирии.
Эрдоган отдал приказ о проведении воздушной операции в Сирии и Ираке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

Глава Минобороны страны Хулуси Акар доложил Эрдогану о ситуации, после чего президент Турции отдал приказ действовать в рамках операции.

Турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака.

Хулуси Акар сообщил об уничтожении штаба, туннелей и складов HGR в результате воздушной операции.

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