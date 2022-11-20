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Билл Гейтс заявил о негативном влиянии поставок оружия Украине на помощь странам Африки

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Поставка оружия на Украину истощила европейские бюджеты, что негативно сказалось на помощи африканским странам, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
Билл Гейтс заявил о негативном влиянии поставок оружия Украине на помощь странам Африки
  • РИА Новости

«Украинский кризис истощил бюджет Европы, что привело к снижению помощи нуждающимся», — приводит его слова CNN.

Американский предприниматель отметил, что большая часть благотворительных фондов стали отправлять средства Украине и тем самым забросили другие страны.

Билл Гейтс пообещал в ближайшие четыре года выделить $7 млрд на помощь Африке. Предполагается, что средства пойдут на борьбу с голодом, болезнями, бедностью и гендерным неравенством.

Ранее депутат французского Национального собрания и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что Парижу необходимо перестать помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который пытается развязать «третью мировую войну».

Бывшая конгрессвумен Соединённых Штатов Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.

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