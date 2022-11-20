Экс-полковник ВС США: ВСУ потеряли более 100 тысяч убитыми

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия за время конфликта потеряла более 100 тыс. человек убитыми.

«Они (Вооружённые силы Украины — RT) не побеждают. ... Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными», — сказал Макгрегор в интервью Grayzone.

По его словам, ВСУ находятся «на последнем издыхании» и ждут сокрушительного удара, который «раздавит их».

Он добавил, что Россию невозможно запугать или «заставить подчиниться».

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что украинской армии не удастся выбить российские войска с Украины.

Милли также допустил, что наступление зимы может открыть «окно» для политического урегулирования украинского кризиса.