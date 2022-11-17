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В Пентагоне признали, что ВСУ будет «очень трудно» выбить российские войска с Украины

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Украинской армии не удастся выбить российские войска с Украины, заявил председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Как сообщает РИА Новости, американский военачальник назвал эту задачу «очень трудной».

По словам Милли, этого не может произойти в ближайшие недели без «полного краха» российской армии, что маловероятно.

14 ноября французский президент Эммануэль Макрон призвал направить все дипломатические усилия для проведения переговоров по ситуации на Украине.

Милли допустил, что наступление зимы может открыть «окно» для политического урегулирования украинского кризиса. 

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