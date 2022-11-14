Макрон призвал направить все дипломатические усилия для переговоров по Украине
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Об этом он заявил в интервью радиостанции France Inter.
«Мы должны в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров», — цитирует его РИА Новости.
Он также заявил, что переговоры нужно провести в то время и на тех условиях, которые будут приемлемы для Киева.
Ранее Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президентам России и Соединённых Штатов Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.
В частности, он попросил Папу Римского «содействовать приближению мира на Украине».
Также французский лидер призвал Вашингтон сесть за стол переговоров с целью урегулирования ситуации на Украине.