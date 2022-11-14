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Макрон призвал направить все дипломатические усилия для переговоров по Украине

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Французский президент Эммануэль Макрон призвал направить все дипломатические усилия для проведения переговоров по ситуации на Украине.
Макрон призвал направить все дипломатические усилия для переговоров по Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью радиостанции France Inter.

«Мы должны в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил, что переговоры нужно провести в то время и на тех условиях, которые будут приемлемы для Киева.

Ранее Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президентам России и Соединённых Штатов Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

В частности, он попросил Папу Римского «содействовать приближению мира на Украине».

Также французский лидер призвал Вашингтон сесть за стол переговоров с целью урегулирования ситуации на Украине.

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