В Пентагоне допустили, что зимой откроется «окно» для урегулирования конфликта на Украине

Наступление зимы может открыть «окно» для политического урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Зимой может происходить много чего, однако, как правило, в силу погодных условий тактические операции замедляются», — приводит РИА Новости его слова.

Милли подчеркнул, что замедление военных действий может привести к появлению «окна для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

14 ноября французский президент Эммануэль Макрон призвал направить все дипломатические усилия для проведения переговоров по ситуации на Украине.