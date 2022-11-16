Узнать больше

В Пентагоне допустили, что зимой откроется «окно» для урегулирования конфликта на Украине

Короткая ссылка
Наступление зимы может открыть «окно» для политического урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
В Пентагоне допустили, что зимой откроется «окно» для урегулирования конфликта на Украине
  • Legion-Media
  • © Brittany A. Chase - Department O

«Зимой может происходить много чего, однако, как правило, в силу погодных условий тактические операции замедляются», — приводит РИА Новости его слова.

Милли подчеркнул, что замедление военных действий может привести к появлению «окна для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

14 ноября французский президент Эммануэль Макрон призвал направить все дипломатические усилия для проведения переговоров по ситуации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить