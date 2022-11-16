В Пентагоне допустили, что зимой откроется «окно» для урегулирования конфликта на Украине
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«Зимой может происходить много чего, однако, как правило, в силу погодных условий тактические операции замедляются», — приводит РИА Новости его слова.
Милли подчеркнул, что замедление военных действий может привести к появлению «окна для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.
14 ноября французский президент Эммануэль Макрон призвал направить все дипломатические усилия для проведения переговоров по ситуации на Украине.