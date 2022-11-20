Глава Пентагона: Россия обладает впечатляющими вооружениями

Россия располагает впечатляющими вооружениями и большой армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но исход конфликта решает не это, а дело, за которое идет борьба», — приводит РИА Новости слова Остина на конференции в Канаде.

Он отметил, что предстоят непростые времена в свете наступления зимы на Украине.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что украинской армии не удастся выбить российские войска с Украины.

Милли также допустил, что наступление зимы может открыть «окно» для политического урегулирования украинского кризиса.