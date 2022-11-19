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В НАТО назвали облёт своих кораблей на Балтике самолётами России небезопасным манёвром

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В НАТО назвали непрофессиональными действия российских истребителей, которые, как утверждается, совершили облёт кораблей альянса, проводившего учения в Балтийском море.
В НАТО назвали облёт своих кораблей на Балтике самолётами России небезопасным манёвром
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  • © NurPhoto

Как сообщили в альянсе, утром 17 ноября самолёты ВС России якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 м) и расстоянии 80 ярдов (73 м).

«В НАТО посчитали взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне, а также из-за высоты полёта и близости самолётов», — говорится в заявлении.

В то же время в сообщении сказано, что военно-морское командование альянса «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы».

11 ноября газета The Times передавала, что военные США, Великобритании и Австралии провели в американской пустыне Мохаве в Калифорнии учения, имитирующие боевые действия против российских войск в Европе.

13 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что страны НАТО во время ядерных учений не будут задействовать реальные боеприпасы и дистанцируются от России почти на 1 тыс. км.

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