Times: в США прошли учения, имитирующие сухопутный конфликт в Европе
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Об этом сообщает газета Times.
Отмечается, что учения Project Convergence проходили в два этапа, в ходе которых были отработаны гипотетический конфликт на Тихоокеанском острове и сухопутное столкновение в Европе.
В частности, в учениях были задействованы 450 британских военных.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение в ноябре крупнейших в мире киберучений Cyber Coalition при участии более 40 стран — членов альянса.