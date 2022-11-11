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Times: в США прошли учения, имитирующие сухопутный конфликт в Европе

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Военные США, Великобритании и Австралии провели в американской пустыне Мохаве в Калифорнии учения, имитирующие боевые действия против российских войск в Европе.
Times: в США прошли учения, имитирующие сухопутный конфликт в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © Dennis Aquino / EyeEm

Об этом сообщает газета Times.

Отмечается, что учения Project Convergence проходили в два этапа, в ходе которых были отработаны гипотетический конфликт на Тихоокеанском острове и сухопутное столкновение в Европе.

В частности, в учениях были задействованы 450 британских военных.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение в ноябре крупнейших в мире киберучений Cyber Coalition при участии более 40 стран — членов альянса.

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