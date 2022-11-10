Столтенберг анонсировал крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение в ноябре крупнейших в мире киберучений Cyber Coalition при участии более 40 стран — членов альянса.

«НАТО также проводит регулярные учения, включая ведущие учения Cyber Coalition в Эстонии, которые пройдут позднее в этом месяце. Это крупнейшие подобные учения во всём мире», — цитирует его РИА Новости.

По словам генсека альянса, в тренировке по противодействию разным видам кибератак примут участие более 40 членов НАТО.

Ранее Столтенберг на форуме по кибербезопасности призвал страны альянса нарастить сотрудничество в киберпространстве и увеличить объём инвестиций в эту сферу.