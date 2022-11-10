Столтенберг анонсировал крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition
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«НАТО также проводит регулярные учения, включая ведущие учения Cyber Coalition в Эстонии, которые пройдут позднее в этом месяце. Это крупнейшие подобные учения во всём мире», — цитирует его РИА Новости.
По словам генсека альянса, в тренировке по противодействию разным видам кибератак примут участие более 40 членов НАТО.
Ранее Столтенберг на форуме по кибербезопасности призвал страны альянса нарастить сотрудничество в киберпространстве и увеличить объём инвестиций в эту сферу.